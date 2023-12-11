Aşiret gelinine 1 valiz altın

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İzol Aşireti’nden Mehmet Urmak’ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden Celal Özdiker’in kızı Burcu Özdiker, önceki gece yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe bölgedeki aşiretlerden yüzlerce kişi katıldı.

Gecede geline korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 6 milyon TL para takıldığı belirlendi.

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DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU

Düğünde şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçılar sahne aldı. Davetliler pistte 1 dolarlık banknotlar saçtı. Deste deste dolarlar havada uçuştu.