Asır Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Asırın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında asır kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘yüzyıl’ karşımıza çıkıyor. Daha çok gündelik yaşam içerisinde asır kelimesinin yerine yüzyıl sözcüğü yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Asrın Eş Anlamlısı

Asır kelimesine karşılık olarak eş anlamlı ‘yüzyıl’ sözcüğü amaca uygun olarak cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki sözcük aynı anlam üzerinden birbirine ifade etmektedir. Her ne kadar yüzyıl kelimesi daha fazla değerlendirilse dahi, asır sözcüğü de aynı şekilde kullanılabilir.

Peki, asır kelimesinin anlamı nedir? Asır kelimesi ‘100 yıl’ şeklinde tabir edilmektedir. Yani geçen 100 yıl tam bir asır ya da bir yüzyıl olarak nitelendirilir. Gündelik yaşamda bunu rakam ile anlatmak yerine asır veya yüzyıl kelimeleri amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanılmaktadır. Buna bir Örnek vermek gerekirse;

‘Hangi asırdayız hala böyle davranan insanlar var mı?’’