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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Asılsız 'Corona Virüsü' paylaşımına 2 gözaltı

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Asılsız 'Corona Virüsü' paylaşımına 2 gözaltı
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Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından Corona Virüsü salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde yaşayan Y.A. ile Çerkezköy ilçesinde yaşayan B.Y.'nin sosyal medya hesaplarından, Corona Virüsü salgınıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunduklarını belirledi. Polis, 2 şüpheliyi, 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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