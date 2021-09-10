Aşıdan sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı? Uzman isimden açıklama
Aşıdan sonra duş alma ve banyo yapma ikilemi, pek çok vatandaşın kafasında soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Aşıdan sonra banyo yapma ya da duş alma gibi durumların olumsuz bir etkisinin olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan Sinovac ve Biontech aşısı sonrasında banyo yapılır mı sorusu uzmanlar tarafından ele alındı. Peki, aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? İşte, o detaylar
Aşıdan sonra duş alınır mı ve banyo yapılır mı sorusu, aşı vurulan kişilerin gündemini oluşturuyor. Aşı sonrası duş alıp almama konusuna değinen uzmanlar, aşı olunan bölgenin muhafazası ve aşı vurulan kişilerin endişelerine yönelik bazı bilgiler verdi. Peki, aşıdan sonra banyo yapılır mı? İşte, aşı sonrası banyo yapmanın fizyolojik etkileri hakkında önemli açıklama
AŞIDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?
Prof. Dr. Dilek Arman, “Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?” sorusuna “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” yanıtını verdi.