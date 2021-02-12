Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ekranı ile 65 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi ve E-Nabız aşı sırası sorgulama
Aşı randevusu alma ekranı, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Aşılama süreci hızla devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar için aşı sırası geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlar da randevularını MHRS aşı randevusu alma ekranı ve e Devlet sistemi üzerinden tamamlayacaklar. Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda ‘Nasıl aşı olurum?’ başlıklı bölümde de aşı randevusu ile ilgili bilgilerden faydalanılabilecek. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, 65 yaş üstü MHRS aşı randevusu alma ekranı ve e Nabız aşı sırası sorgulama.
Aşı randevusu MHRS, E-Nabız ve E-Devlet ile gündemde yer alıyor. Aşı randevusu için yeni aşama 12 Şubat 2021 tarihinde resmen başladı. Aşı randevusu alarak hastanelere gideceği tarihi öğrenebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. E-Nabız, MHRS gibi sistemler üzerinden gerçekleşen aşı randevusu, E-Devlet şifresi aracılığıyla giriş yapılarak tamamlanabiliyor. İşte, 65 yaş üstü aşı randevusu hakkında detaylı bilgiler
Aşı randevusu alma işlemi ile Koronavirüsle mücadele devam ediyor. 65 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından netlik kazandı. 11 Şubat Perşembe gününden itibaren 70 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirilmişti. Güncel açıklamaya göre ise 65 yaş üstü vatandaşlar da randevularını E-Devlet aracılığıyla alabilecek. MHRS sisteminin www.mhrs.gov.tr adresinden aşı randevusu almak mümkün olacak. Sistemde, 'Aile Hekimi' ve 'Hastaneden' seçeneklerini tıkladıktan sonra, tarih ve saat bilgilerini seçerek, randevu tamamlanabilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.
Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.
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