Aşı hakkında ilginç ‘otomobil’ benzetmesi: Risk yüz kat daha fazla

Hürriyet muhabiri Musa Kesler dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs aşısıyla ilgili bilgileri derledi.

Aşı olduktan sonra korumanın 2 hafta içinde başlayacağını vurgulayan uzmanlar bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği uyarısı yapıyor.

Uzmanlar aşı sonrası öne çıkan ve her yüz kişiden iki ya da üçünde tespit edilen yan etkilerin ise kolda şişlik, kızarıklık, kolu hareket ettirememe bazen de yüksek ateş olduğunu belirtiyor.

Ancak bilim insanları bu yan etkilerden hiçbirinin hastalığın etkilerinden daha kötü olmadığını hatırlatıyor.

Bilim Kurulu üyesi ateş kara diyor ki, “Aşıdaki risk otomobille bir yerden bir yere giderken aldığınız riskten yüz kat daha az. Yani otomobille bir yerden başka bir yere giderken alacağınız risk aşı vurulduktan sonra alacağınız riskten yüz kat daha fazla.”