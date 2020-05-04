Aşı bulunsa da tedbirli olacağız

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda 4 üyesi bulunan Hacettepe Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, “Dünyanın savaştığı salgından Türkiye Cumhuriyeti başarılı çıkmakta. ABD gibi dünyanın merkezi olan bir ülkede yapılan hataları gördük, hem siyasi hem sağlık stratejisindeki hatalar felaketi getirdi” dedi. Prof. Dr. Özen, şunları söyledi:



SAYILARLA SPEKÜLASYON YANLIŞ



“Hastanemizde 1041 kişiyi tedaviye aldık, bunların 431’i yoğun bakımdaydı, 10 insanımızı kaybetmişiz. Şu an için 25 hastamız bulunuyor ve en güzeli yoğun bakımda hastamız yok. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sayılar üzerinden spekülasyon yapılması çok yanlış. Bizim rakamlarımız bakanlıkla hep paralel gitti. Haziranın ilk haftasında Türkiye’nin her yerinde belki olmaz ama çoğu bölgesinde sokağa çıkma kısıtı kalmayabilir. Bazı risksiz işletmeler açılabilir. Bunu normalleşme olarak algılamalıyız. Alışveriş merkezleri gibi çok tehlikeli alanlar var. Buraları eski düzenle açarsak salgının kontrol edilmesi mümkün değil. Şimdiye kadar çok başarılı götürdüğümüz süreci tedbiri elden bırakmadan sürdürmeliyiz.”



YOK OLMASINI BEKLEMEK YANLIŞ



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de “Sağlık sistemimizle bir pandemiyi göğüsleyebileceğimizi gördük” diyerek şunları söyledi: “Hızı, şiddeti daha azalmış olmakla beraber devam ediyor. Yok olmasını beklemek de yanlış. COVID-19’la yaşamayı öğreneceğiz. Aşısı çıktığı zaman elbette ki hiçbir aşının yüzde 100 korumasını beklemememiz lazım. Aşı hastalığın görülme sıklığını çok azaltacak, ama yok etmeyecek. Aşı oluştuğu zaman bile hayat tümüyle normal kabul edilmeyecek. Koronavirüsten öncekine aynen döneceğiz diye bir şey yok. Çünkü o gerçekten büyük bir risk. Tedbirlerin sürmesi halinde ikinci bir salgın olacağını öngörmüyorum.”