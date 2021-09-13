Asenalar, ‘Tomris’i izledi

Filmi izleyenler arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu, Kadın Hareketi Derneği Başkanı Mine Bayram, MHP Ankara İl Başkanlığı’nın kadın ve aileden sorumlu başkan yardımcıları ile Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Ankara Ülkü Ocakları üyeleri yer aldı.

Organizasyona imza atan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kültür ve sanattan sorumlu Başdanışmanı Merve Menekşe, “Tomris Hatun ilk kadın hükümdar olarak tarihe hem unutulmamak üzere hem de yeni nesillere örnek olacak bir şekilde adını yazdırmıştır. Kadınlar ikinci planda görülürken Türkler’de kadınlar hakanın yanında yer almış ve hatta hükümdar olmuşlardır. İşte bunların en örnek alınacak kadın kahramanı Tomris Hatun’dur” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da Tomris Hatun’un Türk tarihinde çok güçlü bir hükümdar, önemli bir figür olduğunu söyledi.

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