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Asena 2'nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İndirimli 25 yıl hapis cezası onandı

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#Şura Asena Altıntaş#Şükrü Teke#Kayseri
Asena 2nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti İndirimli 25 yıl hapis cezası onandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 13:24

Kayseri'de 2'nci katın penceresinden düşen Şura Asena Altıntaş'ın (34) ölümüyle ilgili müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Şükrü Teke’ye (39), 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

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Olay, geçen yıl 12 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Altıntaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Otopside, Altıntaş’ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlandı. Polis ekipleri, Şura Asena Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesiyle Şükrü Teke'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şükrü Teke hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 10 Mart'ta görülen karar duruşmasında Şükrü Teke, “Asena benim düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle vermedim. Benim de 2 tane kızım var. Allah'a ve kitaba inanan birisiyim. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" dedi.

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Asena 2nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti İndirimli 25 yıl hapis cezası onandı



Mahkeme heyeti, Şükrü Teke'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek, takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

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#Şura Asena Altıntaş#Şükrü Teke#Kayseri

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