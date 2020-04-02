Asemptomatik hastalık ve Asemptomatik vaka ne demek?

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, hastalık asemptomatik hastalık olarak kabul edilir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti çıkmadığı da olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler. Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs uyesidir. "Tüm yenidoğanların % 1'inin CMV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir, ancak enfeksiyonların büyük çoğunluğu asemptomatiktir."

Hastalık seyri

Asemptomatik olgularda hasta medikal testlere tabi tutulmazsa hastalık ortaya çıkmaz (X-ray ve diğer tetkikler). Bazı kanserli hastalar uzun bir süre asemptomatik kalabilirler, böyle hastalarda ihtiyati önlemler alınmalıdır. Bazı kişilerin genetik yapıları belirtilerin başlamasını geciktirebilir hatta engelleyebilir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN 01.02.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (2019 -nCoV) DURUM RAPORU

Asemptomatik vaka ne demek?

Şu andaki mevcut verilere dayanarak ana bulaşma etmeni semptomatik vakalardır. DSÖ, enfekte olmuş kişilerin semptom geliştirmeden önce 2019-nCoV bulaştırmasının mümkün olduğunun farkındadır.

Enfeksiyonun klinik öncesi evresinin ve bu birkaç semptom öncesi bulaşma durumunun nasıl olabildiğini daha iyi anlamak için ayrıntılı maruziyet öyküleri alınmaktadır.

Asemptomatik enfeksiyon nadir olabilir ve asemptomatik bir kişiden bulaşma, Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu koronavirüsünde gördüğümüz gibi diğer koronavirüslerde de geçerlidir. Bu nedenle, asemptomatik vakalardan bulaşma, muhtemelen bulaşmanın önemli bir nedeni değildir. Semptomatik kişiler virüsü öksürme ve hapşırma yoluyla daha kolay yayarlar.

Çin'de, salgının başlamasından bu yana tüm vakaların % 60,5'i Hubei Eyaletinden bildirilmiştir. Çin dışında insandan insana bulaşma ile ilgili ek vakalar bildirilmiştir.

TEKNİK ODAK:

Son 24 Saatte Bildirilen Önemli Epidemiyolojik Olaylar

Fransa'da, ilk kez Çin dışında, bir sağlık çalışanının 2019-nCoV akut solunum yolu hastalığı ile enfekte olduğu teşhis edildi. Sağlık çalışanı, daha sonra olası vakalar olarak tanımlanan iki hastayı tedavi etti.

Çin'in dışındaki üçüncü nesil insandan insana bulaşın ilk örneği, Almanya Bavyera'daki bir kümeden teyit edilmiş bir vakaya maruz kalan bir kişide tespit edildi.

İlk kez, Çin dışındaki bir ülkeden başka bir ülkeye vaka geçişi oldu: Güney Kore'de, Japonya'da doğrulanmış bir vakaya maruz kalan bir hasta tespit edildi.

Son 24 saat içinde, Çin dışında insandan insana bulaşmanın yeni örnekleri bildirildi: Japonya'da, Wuhan'dan turistlerle temas eden Japon vakalarla aynı kümenin parçası olan bir tur rehberi; Almanya'da, Bavyera'daki bir kümenin parçası olan bir vaka; ve Tayland'da, Çin'e seyahat geçmişi olmayan bir taksi şoförü.

Hubei Eyaletine epidemiyolojik bağlantı.

2019-nCoV salgını hala büyük ölçüde Hubei Eyaleti etrafında toplanmaktadır.

Çin'de, salgının başlamasından bu yana tüm vakaların % 60,5'i Hubei Eyaletinden bildirilmiştir. Geri kalan vakaların % 39,5'i 33 il, bölge ve şehirden rapor edilmiştir. Hubei Eyaletinden sonra, ikinci büyük vaka sayısı Zhejiang Eyaletinden bildirilmiştir(599 vaka).

Çin dışında tespit edilen 132 vakanın 14'ü Çin dışındaki ikincil bulaşmadan kaynaklanmıştır. Kalan vakaların 101'i için seyahat geçmişi mevcuttur: 101 vakanın tamamı hastalık başlamadan 14 gün önce Çin'e seyahat etmiştir. Çin'deki kesin varış yeri bilinen 81 kişinin hepsi Hubei eyaletine seyahat etmiştir.

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu yanıta yönelik stratejik hedefleri:

Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;

Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;

Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;

Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;

Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;

Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.