Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Aşçılık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Aşçılık taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 409,69773 99.231 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 394,51237 125.687 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 381,17173 153.160 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 376,37310 163.956 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 9 369,60631 180.600 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 356,81280 216.030 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 355,11550 221.238 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu) TYT 4 347,66795 245.432 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 343,70568 259.344 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 336,33006 286.798 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 6 334,42373 294.486 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 12 332,32238 303.130 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 332,22132 303.553 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 9 329,32468 316.056 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 8 325,04016 335.535 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 317,69511 371.232 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 9 316,98587 374.848 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 11 312,01098 402.146 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 10 310,46712 410.772 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 8 306,43143 434.719 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 12 306,29217 435.539 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 8 304,69365 445.183 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 6 304,44439 446.803 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 301,66583 464.626 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 9 300,89950 469.611 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 6 300,40785 472.846 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 6 297,58216 492.028 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 296,33934 500.513 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 295,55460 506.019 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 12 294,07489 516.461 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 290,58932 542.068 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 286,65465 572.464 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 286,58660 573.011 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 9 283,62813 596.759 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 8 281,76145 612.116 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 279,48047 631.405 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 80 277,88418 645.171 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 274,17821 677.924 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 270,33258 713.659 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 269,56508 720.773 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 267,94398 736.464 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 55 267,10493 744.675 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 10 263,25520 783.128 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 262,46152 791.126 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 261,66819 799.360 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 261,24458 803.854 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 260,92594 807.247 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 259,43634 823.165 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 258,50625 833.067 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 258,14143 837.032 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 257,03663 848.759 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 255,68799 863.498 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 254,51696 876.455 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 254,22206 879.701 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 2 253,81001 884.290 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 253,06104 892.810 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 55 252,84358 895.239 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 252,37710 900.600 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 251,93530 905.651 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 251,40607 911.736 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 251,11556 915.009 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 55 250,64038 920.399 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 248,81869 941.270 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 247,58226 955.662 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 55 247,45277 957.138 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 65 247,18427 960.209 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 243,85694 999.324 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 243,81606 999.774 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 70 243,80974 999.856 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 242,60163 1.014.180 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 242,33634 1.017.350 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 242,11921 1.019.908 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 241,27029 1.030.074 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 241,04088 1.032.760 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 240,98296 1.033.427 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 239,36645 1.052.872 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 45 239,25735 1.054.192 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 238,78929 1.059.754 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 237,89747 1.070.441 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 237,57530 1.074.276 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 237,27785 1.077.896 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 2 234,85218 1.107.456 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 25 234,55733 1.111.161 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 234,23441 1.115.060 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 234,07283 1.117.043 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 45 234,06054 1.117.185 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 233,92647 1.118.789 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 233,26934 1.126.970 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 50 232,08428 1.141.882 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 55 231,55800 1.148.553 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 45 231,54694 1.148.708 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 231,54048 1.148.782 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 229,94469 1.168.990 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 70 229,71331 1.171.947 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 45 229,60370 1.173.309 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 229,26824 1.177.586 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 228,70538 1.184.910 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 52 227,88064 1.195.592 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 35 226,50438 1.213.786 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 225,92862 1.221.382 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 225,82435 1.222.774 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 224,44192 1.241.140 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 223,97269 1.247.331 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 223,57732 1.252.584 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 50 223,34016 1.255.723 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 223,06464 1.259.460 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 223,01290 1.260.150 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 90 221,55559 1.279.796 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 221,46773 1.280.992 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 28 221,33361 1.282.766 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 220,89825 1.288.517 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 220,17962 1.298.183 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 219,59601 1.306.048 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 219,57266 1.306.377 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 219,51048 1.307.217 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 60 218,92646 1.315.133 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 218,92531 1.315.163 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 30 218,28888 1.323.563 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 30 217,98135 1.327.550 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 70 217,39107 1.335.372 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 70 217,30224 1.336.551 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 216,26292 1.350.643 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 216,03175 1.353.877 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 214,37451 1.376.491 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 214,19359 1.378.950 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 70 214,17554 1.379.215 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68 213,59787 1.387.086 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 213,09963 1.393.760 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (Açıköğretim) (Ücretli) TYT 1700 213,03677 1.394.628 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 45 211,48293 1.416.110 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 209,16617 1.448.457 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 208,88632 1.452.445 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 90 208,35067 1.459.973 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 208,29125 1.460.868 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 207,41516 1.473.266 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1 207,21417 1.476.062 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 30 207,13974 1.477.150 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 204,97316 1.507.993 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 203,83235 1.524.213 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 16 202,41093 1.544.756 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 40 200,28511 1.575.424 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 199,27839 1.589.671 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46 197,48289 1.614.421 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 196,00404 1.634.231 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 194,60244 1.651.943 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 194,18840 1.656.789 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29 192,60539 1.674.783 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 191,95250 1.681.705 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 2 191,78630 1.683.383 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 8 190,03152 1.699.703 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 23 189,49029 1.704.028 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 186,81547 1.721.107 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 186,66799 1.721.809 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 53 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 34 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 48 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 48 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 63 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 18 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 7 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 4 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 12

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