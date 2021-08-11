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Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Aşçılık taban puanları kaç? İşte Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Aşçılık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Aşçılık taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|409,69773
|99.231
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|394,51237
|125.687
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|381,17173
|153.160
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|376,37310
|163.956
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|369,60631
|180.600
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|356,81280
|216.030
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|355,11550
|221.238
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|347,66795
|245.432
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|343,70568
|259.344
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|336,33006
|286.798
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|334,42373
|294.486
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|332,32238
|303.130
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|332,22132
|303.553
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|329,32468
|316.056
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|325,04016
|335.535
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|317,69511
|371.232
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|316,98587
|374.848
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|312,01098
|402.146
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|310,46712
|410.772
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|306,43143
|434.719
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|306,29217
|435.539
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|304,69365
|445.183
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|304,44439
|446.803
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|301,66583
|464.626
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|300,89950
|469.611
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|300,40785
|472.846
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|297,58216
|492.028
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|296,33934
|500.513
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|295,55460
|506.019
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|294,07489
|516.461
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|290,58932
|542.068
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|286,65465
|572.464
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|286,58660
|573.011
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|283,62813
|596.759
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|281,76145
|612.116
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|279,48047
|631.405
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|80
|277,88418
|645.171
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|274,17821
|677.924
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|270,33258
|713.659
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|269,56508
|720.773
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|267,94398
|736.464
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55
|267,10493
|744.675
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|263,25520
|783.128
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|262,46152
|791.126
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|261,66819
|799.360
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|261,24458
|803.854
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|260,92594
|807.247
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|259,43634
|823.165
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|258,50625
|833.067
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|258,14143
|837.032
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|257,03663
|848.759
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|255,68799
|863.498
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|254,51696
|876.455
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|254,22206
|879.701
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|253,81001
|884.290
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|253,06104
|892.810
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55
|252,84358
|895.239
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|252,37710
|900.600
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|251,93530
|905.651
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|251,40607
|911.736
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|251,11556
|915.009
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|250,64038
|920.399
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|248,81869
|941.270
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|247,58226
|955.662
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|247,45277
|957.138
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|247,18427
|960.209
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|243,85694
|999.324
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|243,81606
|999.774
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|70
|243,80974
|999.856
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|242,60163
|1.014.180
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|242,33634
|1.017.350
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|242,11921
|1.019.908
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|241,27029
|1.030.074
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|241,04088
|1.032.760
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|240,98296
|1.033.427
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|239,36645
|1.052.872
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45
|239,25735
|1.054.192
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|238,78929
|1.059.754
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|237,89747
|1.070.441
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|237,57530
|1.074.276
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|237,27785
|1.077.896
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|234,85218
|1.107.456
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|25
|234,55733
|1.111.161
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|234,23441
|1.115.060
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|234,07283
|1.117.043
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45
|234,06054
|1.117.185
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|233,92647
|1.118.789
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|233,26934
|1.126.970
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|232,08428
|1.141.882
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|231,55800
|1.148.553
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45
|231,54694
|1.148.708
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|231,54048
|1.148.782
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|229,94469
|1.168.990
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70
|229,71331
|1.171.947
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45
|229,60370
|1.173.309
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|229,26824
|1.177.586
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|228,70538
|1.184.910
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|52
|227,88064
|1.195.592
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|35
|226,50438
|1.213.786
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|225,92862
|1.221.382
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|225,82435
|1.222.774
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|224,44192
|1.241.140
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|223,97269
|1.247.331
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|223,57732
|1.252.584
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|223,34016
|1.255.723
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|223,06464
|1.259.460
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|223,01290
|1.260.150
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|90
|221,55559
|1.279.796
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|221,46773
|1.280.992
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|221,33361
|1.282.766
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|220,89825
|1.288.517
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|220,17962
|1.298.183
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|219,59601
|1.306.048
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|219,57266
|1.306.377
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|219,51048
|1.307.217
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|60
|218,92646
|1.315.133
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|218,92531
|1.315.163
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|218,28888
|1.323.563
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|217,98135
|1.327.550
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|70
|217,39107
|1.335.372
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|70
|217,30224
|1.336.551
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|216,26292
|1.350.643
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|216,03175
|1.353.877
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|214,37451
|1.376.491
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|214,19359
|1.378.950
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|70
|214,17554
|1.379.215
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|213,59787
|1.387.086
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|213,09963
|1.393.760
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (Açıköğretim) (Ücretli)
|TYT
|1700
|213,03677
|1.394.628
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|45
|211,48293
|1.416.110
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|209,16617
|1.448.457
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|208,88632
|1.452.445
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|90
|208,35067
|1.459.973
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|208,29125
|1.460.868
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|207,41516
|1.473.266
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|1
|207,21417
|1.476.062
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30
|207,13974
|1.477.150
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|204,97316
|1.507.993
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|203,83235
|1.524.213
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|16
|202,41093
|1.544.756
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|200,28511
|1.575.424
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|199,27839
|1.589.671
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|197,48289
|1.614.421
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|196,00404
|1.634.231
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|194,60244
|1.651.943
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|194,18840
|1.656.789
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|192,60539
|1.674.783
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|191,95250
|1.681.705
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|2
|191,78630
|1.683.383
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|190,03152
|1.699.703
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|23
|189,49029
|1.704.028
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|186,81547
|1.721.107
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|186,66799
|1.721.809
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|53
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|34
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|63
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|5
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|18
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|7
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|4
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|1
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|12