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Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Aşçılık taban puanları kaç? İşte Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Aşçılık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Aşçılık taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8409,6977399.231
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8394,51237125.687
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5381,17173153.160
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4376,37310163.956
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT9369,60631180.600
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5356,81280216.030
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8355,11550221.238
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)TYT4347,66795245.432
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5343,70568259.344
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5336,33006286.798
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT6334,42373294.486
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT12332,32238303.130
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9332,22132303.553
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT9329,32468316.056
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT8325,04016335.535
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6317,69511371.232
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT9316,98587374.848
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT11312,01098402.146
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT10310,46712410.772
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT8306,43143434.719
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT12306,29217435.539
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT8304,69365445.183
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT6304,44439446.803
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5301,66583464.626
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT9300,89950469.611
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT6300,40785472.846
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT6297,58216492.028
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5296,33934500.513
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60295,55460506.019
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT12294,07489516.461
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5290,58932542.068
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT5286,65465572.464
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60286,58660573.011
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT9283,62813596.759
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT8281,76145612.116
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70279,48047631.405
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT80277,88418645.171
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60274,17821677.924
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50270,33258713.659
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60269,56508720.773
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT65267,94398736.464
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT55267,10493744.675
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT10263,25520783.128
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50262,46152791.126
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70261,66819799.360
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40261,24458803.854
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60260,92594807.247
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70259,43634823.165
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60258,50625833.067
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50258,14143837.032
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT65257,03663848.759
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60255,68799863.498
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60254,51696876.455
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50254,22206879.701
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT2253,81001884.290
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40253,06104892.810
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT55252,84358895.239
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59252,37710900.600
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60251,93530905.651
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30251,40607911.736
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60251,11556915.009
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT55250,64038920.399
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT65248,81869941.270
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25247,58226955.662
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT55247,45277957.138
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT65247,18427960.209
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51243,85694999.324
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60243,81606999.774
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT70243,80974999.856
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50242,601631.014.180
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40242,336341.017.350
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT60242,119211.019.908
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60241,270291.030.074
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50241,040881.032.760
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30240,982961.033.427
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40239,366451.052.872
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT45239,257351.054.192
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50238,789291.059.754
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT60237,897471.070.441
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40237,575301.074.276
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70237,277851.077.896
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT2234,852181.107.456
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT25234,557331.111.161
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50234,234411.115.060
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60234,072831.117.043
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT45234,060541.117.185
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70233,926471.118.789
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40233,269341.126.970
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT50232,084281.141.882
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT55231,558001.148.553
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT45231,546941.148.708
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30231,540481.148.782
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50229,944691.168.990
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT70229,713311.171.947
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT45229,603701.173.309
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40229,268241.177.586
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT60228,705381.184.910
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT52227,880641.195.592
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT35226,504381.213.786
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60225,928621.221.382
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT60225,824351.222.774
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40224,441921.241.140
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40223,972691.247.331
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40223,577321.252.584
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT50223,340161.255.723
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68223,064641.259.460
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30223,012901.260.150
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT90221,555591.279.796
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30221,467731.280.992
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT28221,333611.282.766
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47220,898251.288.517
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30220,179621.298.183
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40219,596011.306.048
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40219,572661.306.377
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT60219,510481.307.217
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT60218,926461.315.133
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40218,925311.315.163
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT30218,288881.323.563
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT30217,981351.327.550
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT70217,391071.335.372
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT70217,302241.336.551
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34216,262921.350.643
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT60216,031751.353.877
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50214,374511.376.491
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50214,193591.378.950
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT70214,175541.379.215
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT68213,597871.387.086
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT49213,099631.393.760
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (Açıköğretim) (Ücretli)TYT1700213,036771.394.628
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT45211,482931.416.110
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47209,166171.448.457
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40208,886321.452.445
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT90208,350671.459.973
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42208,291251.460.868
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT1207,415161.473.266
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT1207,214171.476.062
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT30207,139741.477.150
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40204,973161.507.993
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50203,832351.524.213
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT16202,410931.544.756
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Aşçılık (İÖ) (Ücretli)TYT40200,285111.575.424
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT50199,278391.589.671
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT46197,482891.614.421
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25196,004041.634.231
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47194,602441.651.943
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34194,188401.656.789
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT29192,605391.674.783
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51191,952501.681.705
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT2191,786301.683.383
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT8190,031521.699.703
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT23189,490291.704.028
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)AşçılıkTYT40186,815471.721.107
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25186,667991.721.809
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT53  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT34  
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT48  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT48  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT63  
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT5  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT8  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Burslu) (Burslu)TYT18  
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Aşçılık (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT7  
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT4  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT1  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT12 

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