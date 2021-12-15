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Asansör sapığı tanıdık çıktı

#Asansör#Sapık#Suçlu
Asansör sapığı tanıdık çıktı

Özbek U.K.’ya asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan Filistinli A.A., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. A.A.’nın 2020 yılında da bir kız çocuğuna asansörde taciz girişiminde bulunduğu ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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İSTANBUL’un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Özbek U.K. (35), geçen pazar günü 04.30 sıralarında oturduğu daireye çıkmak için asansöre bindi. Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K.’nın arkasında bir süre bekledi ve asansörün kamerasını ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti. Saldırgan, kendisine direnen U.K.’yı darp edip yere düşürdü ve üzerine çıktı. U.K.’nın çığlıkları üzerine apartmandan sesler gelmeye başlayınca saldırgan kaçtı. U.K. hemen polisi aradı.

Asansör sapığı tanıdık çıktı

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerinden, saldırganın geçen yıl da aynı bölgede bir çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunan Filistinli A.A. olduğunu tespit etti. A.A. saldırının ardından gözaltına alınmış ancak nöbetçi mahkemede serbest bırakılmıştı. Kimlikteki yaşı 16 olan A.A., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. A.A., Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asansör sapığı tanıdık çıktı

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‘KAPI AÇILINCA KAÇTI’

Özbek U.K. ise ifadesinde, “Arkadaşımın doğum gününden döndüm. Asansöre girdiğimde, son anda bir erkek içeriye girdi. Telefonla oyalanıyordum. Bana saldırdı. Eliyle ağzımı tutarak ‘Sus sakin ol’ dedi. Ben yardım istemek için bağırmaya çalışsam da ağzımı tuttuğu için bağıramadım. Saldırgan beni yere düşürdü. Göğsüme dokunarak, çorabımı çıkarmaya çalıştı. Tekmelerle kurtulmaya çalıştım. Ancak kalkmadı. Asansör kapısı açılınca kalkarak kaçtı” dedi.

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#Asansör#Sapık#Suçlu

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