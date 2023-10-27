Asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş gözyaşlarıyla uğurlandı

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Aydın Efeler'de KYK yurdundaki arızalı asansör kazasında hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Aktaş Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Ertaş'ın cenazesi Pendik'te ki evine getirilerek ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze, tören için Kurtköy Merkez Cami'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş ile arkadaşları Zeren'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Akın Ertaş, cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te katıldı. Cenaze törenin ardından defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

"SORUMLULAR SORUMLULUKLARINI ALSINLAR"

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Cenaze töreninde konuşan baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melek gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Bir ağabeyleri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.

"İNSAN CANI BU KADAR DEĞERSİZ DEĞİL"

Zeren’in çocukluk arkadaşı Kübra Babaoğlu, "Zeren çok iyi bir kızdı. Kimse onun hakkında kötü bir şey söyleyemez. Kız kardeşimle birlikte sürekli iletişim halindeydik. İnsan canı bu kadar değersiz değil" dedi.

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"İDARİ VE ADLİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Cenazeye katılan CHP Başkan Adayı Özgür Özel, “ Acımız çok büyük bütün Türkiye’nin yüreği yandı. Zeren kardeşimize bir asansör kazasında bütün Türkiye’nin gözü önünde ihmaller zinciri sonucunda kaybetmiş durumdayız. Biraz önce annesine ve babasına baş sağlığı diledik. Babasının adaletle ilgili talebi var, bu bütün Türkiye’nin talebidir. Aynı yaşta bir kız evladı, kız babası olarak Zeren’in acısının tekrar etmemesi başka ocaklara ateş düşmemesi başka annelerin, babalarının bağrının yanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. İdari ve adli süreci de yakından takip edeceğiz. Suçluların cezalandırılması gerektiğini, bu durumun yaşanmasına kimlerin sorumluluğu var ise takipçisi olacağız. Böyle bir olayın tekrarlanmaması için konunun takipçisi olacağız" dedi.

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