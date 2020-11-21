Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

Başiskele ilçesi Kahramanlar Caddesi Diriliş Sokak’ta inşaat halinde bulunan bir binada gece bekçiliği yapan Nusret Öz, asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nusret Öz’ün asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

İnşaatta elektrik tesisatı yapan ve cesedi bulan Ahmet Keydal, "Sabah 11.30 saatlerinde çalışmaya geldim. Sürekli telefon sesi geliyordu. Gece bekçisinin kaldığı odada telefon şarjdaydı. Kimse de almaya gelmeyince 16.30 sıraları asansör boşluğunda cansız bir şekilde yatarken gördüm" dedi.

Olay yeri incelemesinin ardından Öz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.