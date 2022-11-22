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Arzu öğretmene ağlatan anma

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#Arzu Özsoy#Anma Töreni#İstiklal Caddesi
Arzu öğretmene ağlatan anma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda kızı Yağmur Uçar’la birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy, görev yaptığı Eyüp Tarih Koleji’nde düzenlenen törenle anıldı.

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer’in katıldığı anmada Arzu öğretmenin fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bırakan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

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