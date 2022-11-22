Arzu öğretmene ağlatan anma

Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00
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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda kızı Yağmur Uçar’la birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy, görev yaptığı Eyüp Tarih Koleji’nde düzenlenen törenle anıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer’in katıldığı anmada Arzu öğretmenin fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bırakan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.