Arzu da sevgili kurbanı olmuş

SAMSUN’un merkez Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık’ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), bir daha geri dönmedi. Aygün’ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun (38) da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. Muharrem Coşkun’un ifadesinde, “En son Atakum’da görüştük, bir daha görmedim” dediği öğrenildi.

ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, önceki gün savcılığa giderek Arzu Aygün’ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün’ün çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş haldeki cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun gözaltına alınırken, Arzu Aygün’ün cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü.

TABANCA ARANIYOR

Muharrem Coşkun’un polisteki ilk ifadesinde, “Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Muharrem Coşkun, ifadesinde olayda kullandığı tabancayı, denize attığını söyleyince İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği manyetik dedektörle denizde tabanca arama çalışması başlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, Sulh Ceza Hakimliği´nce ‘Tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.