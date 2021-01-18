‘Arvin’ battı

Gürcistan’dan Bulgaristan’a yük taşıyan, 114 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki ‘Arvin’ isimli, Palau bandıralı kuru yük gemisi, dün öğle saatlerinde, Bartın’ın 200 metre açığında, su almaya başladı. Bartın Limanı’na sığınmaya çalışan 46 yaşındaki gemi, dalgalar nedeniyle ikiye ayrıldı. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. İkisi Rus, onu Ukrayna vatandaşı 12 kişilik mürettebat, canlarını kurtarmak için son anda filikalara bindi. Denizcilerden 6’sı sağ kurtarıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, “Diğer 6 mürettebattan ikisinin maalesef cesedi denizde görüldü. Diğer 4 mürettebatın da kayalıklarda hareketsiz yattığına dair ihbar var. Bunlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Değerlendirmemiz 6 sağ, 6 vefat şeklinde” dedi.