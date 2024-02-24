Artvinli kardeşlerin otomobil tutkusu mesleğe dönüştü

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İlçeye bağlı Gündoğdu mahallesinde 3 yıl önce oto kuaför adı altında kendi işletmelerini kuran Ayça ve Sibel Küçük kardeşler, tutkusu olduğu araba sevdasını mesleğe dönüştürdü.

'Kadının isteyince yapamayacağı şey yoktur' diyen kız kardeşler, başta kendi araçlarında denedikleri oto temizlik uygulamalarında olumlu sonuç alınca eğitim alarak kendi işletmelerini kurdu.

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Gelen müşterilerin şaşkın bakışları altında ojeli parmaklarıyla, araçların koltuklarını söküp iç temizlik yapan, motor yıkayıp, pasta cila atan kardeşler, kadın eli değdiyse temiz işçilik olur mantığıyla işlerini titizlikle ve severek yapıyor."Bizim hikayemiz tam olarak araba sevdası" diyen Ayça Küçük (36) şunları söyledi:

“Çocukluktan gelen bir heves söz konusuydu. Başta kendi araçlarımıza uyguladık. Sonuçlarını beğendik. Sonrasında niçin bunu meslek haline getirmeyelim dedik. Ama öncesinde eğitim almamız gerekiyordu. Eğitimleri aldık. Daha sonra kendi işyerimizi açtık."

İşini severek yaptığını belirten Küçük, "Bizim mesleğimizi erkek mesleği olarak adlandıra biliyorlar. Evet zor meslek, işimizi gerçekten çok sevdiğimiz için zor olan kısım tolere edilebiliyor. Ben eve yorgun bir şekilde gitmiyorum. Etrafımızda olumlu anlamda tepkiler gördük. Özellikle kadınlar çok destek oldu buda bizi çok mutlu etti. Kadınlar gerçekten isterse birazda cesarette bulunursalar önlerinde hiç bir engelin durabileceğine inanmıyorum” dedi.