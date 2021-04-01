Artvin'de korkutan yangın: 4 ev kül oldu

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.



Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.



Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.

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