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Gündem
DHA / AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Artvin'de korkutan yangın: 4 ev kül oldu

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Artvin Yusufeli'nde çıkan yangının izleri yeni yeni silinirken bir korkutan haber de Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden geldi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, yangının diğer evlere sıçrama ihtimali olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada ise can kaybı ve yaralının olmadığı aktarılırken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.

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