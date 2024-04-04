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Artvin'de heyelan... Yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü

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#Artvin#Heyelan#Kaya
Artvinde heyelan... Yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 15:26

Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar, Artvin-Erzurum kara yolunda düştü. Yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, kayanın düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Artvin-Erzurum kara yolunun 1'inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kayalar yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelanda, kara yolundan araç geçmemesi olası faciayı önledi.

Ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı. Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Bu sırada heyelan anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yol, tek şeritten kontrollü trafiğe açılırken, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, temizleme çalışmaları sürüyor. 

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#Artvin#Heyelan#Kaya

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