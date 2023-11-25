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Artvin'de heyelan: Dev kayalar düştü, yolda çukur oluştu

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#Artvin#Heyelan #Kaya
Artvinde heyelan: Dev kayalar düştü, yolda çukur oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 13:45

Artvin'de Ortaköy köyünde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Dev kayaların düştüğü asfalt yolda çukur oluştu. Yapılan çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Artvin'de önceki gün etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı.

Dev kayaların düştüğü asfalt yolda çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Heyelan sonrası bazı sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yola düşen 2 büyük kayanın arasından geçip, devam ettiği görüldü. 

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#Artvin#Heyelan #Kaya

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