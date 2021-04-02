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Gündem
Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Artvin’de 12 ev yandı; yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Artvin’de 12 ev yandı; yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ARTVİN’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün çıkan yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılmaz hale geldi. Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin’de 12 ev yandı; yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında evi saran alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılmaz hale geldi.

İl Genel Meclis Üyesi Selman Güney, “Yangında 12 ailemizin evleri yandı. Samanlık ve ahırlar da kullanılmaz hale geldi. Köydeki yangın itfaiye ve vatandaşlarımızın çabaları ile söndürüldü. Hasar tespit çalışmasına başlandı. Can kaybı ve yaralanan yok. Allah'a şükürler olsun” dedi.

Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

 

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