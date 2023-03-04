Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaçkar Dağları'nda kayakçıların üzerine çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kaçkar Dağları#Çığ#Artvin
Kaçkar Dağlarında kayakçıların üzerine çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 17:24

Rize- Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Haberin Devamı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli ilçesi Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında bugün saat 15.00 sıralarında kayak yaparlarken üzerlerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı.

Artvin Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralı kurtarıldığı, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, ilgili tüm ekiplerce gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.  

Gözden Kaçmasın

Pırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı 13 kişiye ulaşılamadıPırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı! 13 kişiye ulaşılamadıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve kayıpEnkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve kayıpHaberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçkar Dağları#Çığ#Artvin

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT