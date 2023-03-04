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Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve Ateş’ten haber alınamıyor

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#Hatay#İskenderun#Deprem
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve Ateş’ten haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 12:26

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılıp hastaneye kaldırılan Merve Ateş’ten (26) bir daha haber alınamadı. Merve’nin ablası İpek Koca, “Kardeşim buradan canlı çıktı. Dayım ve akrabalarımla sohbet bile etti. 'Mersin’e sevk edeceğiz' denildi. Oraya gönderilmiş ama kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak'ta Ateş ailesinin oturduğu Sarıgül Melek Hatun Apartmanı da yıkıldı. Hadiye ve Turgut Ateş çifti ile kızları Merve, enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu Ateş çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazdan sağ çıkarılan Merve Ateş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yakınları, Merve'den bir daha haber alamadı.

Merve Ateş’in ablası İpek Koca, "Kardeşim buradan canlı çıktı. Dayım ve akrabalarımla sohbet bile etti. 'Mersin’e sevk edeceğiz' denildi. Oraya gönderilmiş ama kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok. Kardeşimi sağlıklı görmek istiyorum" dedi.

Anne-babasından geriye kalan eşyalara sarılıp gözyaşları döken İpek Koca, kardeşinin yaşıyorsa hangi hastanede olduğunu bilmek ve ona kavuşmak için yardım istedi.

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