Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturmuştu... Uzman ekip bekleniyor

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Doğu Karadeniz’in sahil kentlerinde dün etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği’ne ait Palau bandıralı ‘FR Pearl’ adlı kuru yük gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçip, akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya karşı önlem için Hopa açıklarına demirledi. Gemi, dün sabah saatlerinde ise dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenip, ardından karaya oturdu.

Gemide mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat; AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis ve itfaiye ekiplerince gemiyle kara arasına kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan gemi personeli, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi. Mürettebatın genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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DALGALAR DİNİNCE KURTARILACAK

Dalgaların etkili olduğu kıyıda, hava koşullarının normale dönmesiyle kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu planlanacağı belirtildi. Kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede ekipler, emniyet şeridi çekilen sahil bandını yaya geçişine kapatırken, kurtarma operasyonu için ilçeye uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor. Ağır hasar alan gemi, içi ve çevresinde yapılacak incelemelerin ardından operasyonla güvenli bölgeye çekilecek.