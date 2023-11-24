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Artvin - Ardahan karayolunda heyelan... Yol trafiğe kapandı

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#Artvin#Karayolu#Heyelan
Artvin - Ardahan karayolunda heyelan... Yol trafiğe kapandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 01:25

Artvin - Ardahan karayolunda yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kontrollü olarak geçiş sağlanan bölgede, ekiplerin yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.

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Artvin'de gün boyu etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi. Artvin - Ardahan karayolunun 17’nci kilometresi, varyant mevkiinde saat 22.00 sularında yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Artvin - Ardahan karayolunda heyelan... Yol trafiğe kapandı

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, karayolları taşeron ekiplerinin yaklaşık 1 saat yoğun çalışması sonrası yol tek taraflı ulaşıma açıldı.

Kontrollü olarak geçiş sağlanan bölgede, ekiplerin yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.

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Artvin - Ardahan karayolunda heyelan... Yol trafiğe kapandı

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#Artvin#Karayolu#Heyelan

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