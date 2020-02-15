MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArtvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı
GeriGündem Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Artvin- Ardahan Karayolu’nun Sahara Geçidi’nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.

Artvin- Ardahan Karayolu’nun Şavşat ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde,ÿöğle saatlerinde çığ düştü. Araç sürücülerinin son anda fark edip durduğu çığın altında şans eseri kalan olmadı.

Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan ve bir tarafı uçurum olan yol, iş makineleriyle 2 saat süren çalışmalar sonunda,ÿkontrollü olarak ulaşıma açıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle