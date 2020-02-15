Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Artvin- Ardahan Karayolu’nun Şavşat ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde,ÿöğle saatlerinde çığ düştü. Araç sürücülerinin son anda fark edip durduğu çığın altında şans eseri kalan olmadı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan ve bir tarafı uçurum olan yol, iş makineleriyle 2 saat süren çalışmalar sonunda,ÿkontrollü olarak ulaşıma açıldı.