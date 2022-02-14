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Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü

#Çığ#Karayolu#Artvin

Artvin-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Sahara dağında bu sabah çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ise son anda kurtuldu.

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Olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2 bin 600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Bölgede yol açma çalışması yapan Karayollarına ait paletli kar küreme aracı çığın altında kaldı. İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlatarak araç trafiğini bölgede yeniden sağladı.

Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü

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#Çığ#Karayolu#Artvin

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