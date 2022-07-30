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Artuklu Belediye Başkanlığı’na AK Partili Mehmet Tatlıdede seçildi

#Mardin#Artuklu#Mehmet Tatlıdede
Artuklu Belediye Başkanlığı’na AK Partili Mehmet Tatlıdede seçildi

Mardin’de sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın yerine, AK Parti grubunun adayı meclis üyesi Mehmet Tatlıdede seçildi.

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Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Bunun üzerine belediye meclisi tarafından oylama yapıldı.

AK Parti'nin Mehmet Tatlıdede, HDP’nin ise Medine Aksoy ile girdiği seçimin ilk iki turunda, üçte iki çoğunluk sağlanamadı.

Artuklu Belediye Başkanlığı’na AK Partili Mehmet Tatlıdede seçildi

Üçüncü turda 21 oyu alan Mehmet Tatlıdede, belediye başkanı seçildi. Medine Aksoy ise 10 oyda kaldı.

Seçimin ardından Mehmet Tatlıdede, partililere teşekkür ederek, hizmete devam edeceğini söyledi.

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