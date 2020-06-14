Artış sürerse tedbirler döner

HAVUZ GİDEREK BOŞALIYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte. Biz buna ‘vaka havuzu’ diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23’tü, şimdi ise 2.31’e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, ‘salgın geçti gitti’ diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır.

PİK YAPTIĞI DÖNEM GİBİ DEĞİL

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Kontrolsüz bir artış yok, bunu söyleyebilirim. 45 binin üzerinde test yapılıyor her gün, rakamlar artıyor gibi görünse de pandeminin pik yaptığı dönemler gibi değil. Kontrollü sosyal yaşam konusunda çok ciddi olmalıyız. Bu süreci doğru biçime yönetebilirsek pandemi konusunda gösterdiğimiz başarımız devam edecektir. Bu haftaki verileri önümüzdeki toplantıda konuşup değerlendireceğiz. Başka ne gibi önlemler alınabilir, elbette konuşacağız. Normalleşmenin de denetlenmesi en önemli kısım. Sayılar önümüzdeki haftalarda da binin üzerinde giderse bir takım farklı önlemler için ilk adımlar atılabilir.

‘İŞİNİ GÖR EVİNE GİT’ DÖNEMİ

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Geçen hafta sonu yaşanan bölgesel manzaraları gördük. Tedbirsizliklerin sayılara yansıması 7-10 gün arası bir sürede kendini gösteriyor. Yani geçen haftanın yansımaları cuma akşamından itibaren vaka sayılarında bir artış olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii semptom göstermeyen kişilere yapılan testlerin artmasının da vaka sayılarının artışına katkısı oldu. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz şu dönemde, maske, mesafe, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma konularına çok önem vermeliyiz. Çünkü artık ‘evde kal’ döneminden ‘işini gör evine dön’ dönemine geçiyoruz.

TARAMA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından COVID-19 Toplum Tarama Çalışması, Türkiye genelinde başlatıldı. Bu kapsamda Bursa’da da sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere gidip, kişilerin rızası doğrultusunda test yapmaya başladı. Vatandaşlar test sonuçlarını bir gün sonra e-Nabız uygulamasından öğrenebiliyor.