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Artık ‘yitik’ değil

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu#Merzifon#Amasya
Artık ‘yitik’ değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

1896 yılında Anadolu’daki varlığı sona eren ‘Yitik Lale’ anavatanı Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeniden çiçek açtı.

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İlk kez 1892’de Alman bahçıvan Mühlendorff tarafından toplanarak Avrupa’ya gönderilip “tulipa sprengeri” adıyla bilim dünyasına tanıtılan ‘Yitik Lale’nin 1896’da Anadolu’da varlığının sona erdiği kayıtlara geçmişti. Avrupa’da az sayıdaki özel bahçede süs bitkisi olarak varlığını devam ettirebilen ‘Yitik Lale’nin fotoğrafı Türkiye Bitkileri Listesi kitabına kapak olmuştu.

125 YIL SONRA VATANINDA

İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin lalenin Türkiye’ye geri getirilmesi için 2016’da başlattığı “Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor” adlı proje sonuç verdi. İngiltere’den önce İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne, sonrasın da anavatanı Amasya’ya getirilen Yitik Lale soğan ve tohumları, TEMA Vakfı’nın Merzifon’daki bahçesine dikilmişti. Soğan iki yıl önce iki çiçek açtı. Bu yıl ise açan çiçek sayısı 9’a ulaştı. TEMA Vakfı Merzifon Temsilcisi Kadir Acar, “Lalemiz artık yitik değil. 125 sene sonra yuvasında, vatanında çiçek açtı. Bu yıl 9 lale çiçek açtı. Gelecek sene 90 tane olacak. İlerleyen yıllarda yüzlerce olacak” dedi.    

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#Anadolu#Merzifon#Amasya

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