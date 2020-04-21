Artemisia bitkisi (pelin otu) nedir? Artemisia bitkisi ne için kullanılır?

Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitki olan pelin otu, hekimlikle kullanılır. Pelin otu Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

Dağlarda yetişen tadı acı olan bir çiçektir ve ilaç yapımında kullanılır. Oldukça acı bir ottur. Mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar pelin otu kullanmamalıdır.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?



Komisyon E’nin 06.07.1988 tarih ve 122 nolu Monografi bildirisi yayınlamış ve başta; mide bağırsak rahatsızlıklarından kolit, ishal, kabızlık, kramplar, sindirim zafiyeti, mide ve safra salgı yetersizliği, karaciğer yağlanmasına karşı kullanılır. Ayrıca histeri, sara, bağırsak kurtları ve solucanlar, sürekli kusma, bayanlarda adet bozukluklarına karşı kan dolaşımını artırıcı ve teskin edici olarak kullanılır. Halk arasında; sindirim sistemi hastalıklarından iştahsızlık, mide ülseri, yanma ve ekşime, düzensiz adet halleri kokuşmaları, yorgun ayaklar, kadın hastalıkları, uyku rahatsızlıkları, kansızlık, iştahsızlık, tıkanma, şişkinlik, anasiditet (mide asidi yokluğu) mide asidi hafifliği (subasiditet) ve bağırsak solucan ve kurtlarına karşı kullanılır. Homeopati’de; başta saraya, ayrıca kekeleme, uyku rahatsızlıkları ve çırpıntıya karşı kullanılır.

PELİN OTU FAYDALARI NELER?

Pelin otu çayı mide bulantısı ve kusmaları önler.

Mide ekşimesi ve mide zafiyetine iyi gelir.

Midenin, bağırsakların, karaciğer ve mesanenin çalışmasını takviye eder.

Pelin otu yağı ağrıları dindirir.

Bağırsak kurtlarını düşürmede etkilidir.

Şurubu karaciğeri ve safra kesesini kuvvetlendirir. Bağırsak iltihaplarına ve ishale iyi gelir. Soğuk algınlığını yok eder.

Pelin otu merhemi yüzdeki sivilceler ve ayak şişliklerini giderir.



Önemli not: Pelinotu zehir içerdiği için çok tüketilirse sinir sistemini yıpratır.

Antibiyotik, fungisid (mantarları söktürücü), krampları çözücü, safra artırıcı, teskin edici, tonik, sinirleri güçlendirici, iltihapları önleyicidir.