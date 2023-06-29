Arnavutköy'de yolcu otobüsü araçlara çarptı

Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN - Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 12:37
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İstanbul Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Arnavutköy yönü trafiğe kapandı
Kaza saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Habibler yönünde giden bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek araçlara çarptı. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.