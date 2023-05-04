Arnavutköy'de yol kenarına döküm yaparken görüntülenen hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı

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Arnavutköy Sanayi Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki bir vatandaş inşaat molozu yüklü bir kamyonun yol kenarına hafriyat döktüğünü görünce cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Kamyondaki tüm molozları mahallede bir yol kenarına döken hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam etti. Araç sürücüsü elindeki görüntülerle polis ekiplerine kaçak hafriyat döküldüğü ihbarını yaptı.

Harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolluca Mahallesi Sanayi caddesi üzerinde kaçak döküm yapan kamyonu plakasından tespit etti.

İBB Zabıta ekipleri ise, çevre tespit tutanağı düzenleyerek kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon sürücüsüne 273 bin TL para cezası kesti. Ayrıca kamyondaki eksiklikler nedeniyle de bin 781 TL de cezai işlem uygulandı.(DHA)