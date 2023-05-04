Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de yol kenarına döküm yaparken görüntülenen hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#ARNAVUTKÖY#Trafik
Arnavutköyde yol kenarına döküm yaparken görüntülenen hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 13:12

ARNAVUTKÖY'de Sanayi Caddesi'nde bir kamyon gece yarısı yol kenarına hafriyat döktü. Hafriyat döken kamyon cep telefonu kamerasıyla bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 273 bin lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Arnavutköy Sanayi Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki bir vatandaş inşaat molozu yüklü bir kamyonun yol kenarına hafriyat döktüğünü görünce cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Kamyondaki tüm molozları mahallede bir yol kenarına döken hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam etti. Araç sürücüsü elindeki görüntülerle polis ekiplerine kaçak hafriyat döküldüğü ihbarını yaptı.

Harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolluca Mahallesi Sanayi caddesi üzerinde kaçak döküm yapan kamyonu plakasından tespit etti.

İBB Zabıta ekipleri ise, çevre tespit tutanağı düzenleyerek kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon sürücüsüne 273 bin TL para cezası kesti. Ayrıca kamyondaki eksiklikler nedeniyle de bin 781 TL de cezai işlem uygulandı.(DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#ARNAVUTKÖY#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew