×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy’de şüpheli ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Adli Tıp Kurumu #Tabanca
Arnavutköy’de şüpheli ölüm 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 22:05

Arnavutköy’de 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasının tabancasıyla kafasından vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olduğu öğrenilen tabanca ile, ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Özçelik’in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özçelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Baba Özçelik ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken 11 yaşındaki Efe Özçelik’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Adli Tıp Kurumu #Tabanca

BAKMADAN GEÇME!