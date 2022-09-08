Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Arnavutköy#Pencere
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 15:46

Arnavutköy'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y.  yakalandı. Şüphelinin pencere kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi.

Arnavutköyde pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Arnavutköy#Pencere

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam