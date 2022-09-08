Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

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Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.