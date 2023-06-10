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Arnavutköy'de otomobile silahlı saldırı kamerada

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#Arnavutköy#Otomobil#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 09:48

İstanbul Arnavutköy'de trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 7 el ateş edilen araçta bulunan 3 kişiden 1'i bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Saldırı sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı Serhat A.'nın tedavisi devam ederken saldırı anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden bir araç alım satımı için kuzeni ve yengesiyle Arnavutköy'e gelen Serhat A., Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, yüzü maskeli bir kişi tarafından araçlarına 7 el ateş edildi.

Saldırıda araç sürücüsü Serhat A., bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, aracını durdurmadan kendi imkanlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Serhat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir araca binerek olay yerinden kaçtığı anlar ise, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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#Arnavutköy#Otomobil#Silahlı Saldırı

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