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Gündem
Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi

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Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi
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ARNAVUTKÖY'de koronarivüs denetimleri kapsamında durdurulan bir minibüste ayakta seyahat eden 10 yolcu indirildi. Minibüs şoförüne koronavirüs tedbirlerine uymamaktan dolayı ceza kesildi.

Arnavutköyde minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste ayakta seyahat eden 10 kişi, dolmuştan indirildi. Dolmuş şoförüne cezai işlem uyguladı.

 

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