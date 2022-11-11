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Arnavutköy'de korkutan yangın!

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#Arnavutköy#Yangın#Yangın Söndürme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 23:48

Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seferber olan bina sakinlerinin tehlikeye aldırmadan çatıya çıkıp yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında, Karaburun Mahallesi Elmalı Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı.

Arnavutköyde korkutan yangın

Yükselen alevlere aldırmayan bazı bina sakinleri, çatıya çıkarak Yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. 

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Arnavutköyde korkutan yangın

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#Arnavutköy#Yangın#Yangın Söndürme

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