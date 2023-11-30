Arnavutköy'de korkunç olay: Oğlunun ölüm yıl dönümünde eski dünürüne kurşun yağdırdı

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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde gerçekleşti. 2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini suçladı. Sır dolu soruşturma devam ederken taraflar televizyon programlarına çıkarak yüzleşti. Olayın ardından husumetleri devam eden taraflar Aykut Avşar’ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi. Aykut Avşar’ın babası Zeki Avşar akşam saatlerinde işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce’ye beklediği İETT durağında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefinde olan kadın yoldan geçen bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kan dolduran saldırı olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Zeki Avşar’ın durakta bekleyen Ayten Gülerce’nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü. Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yolda geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

ANNESİNİN YANINA GELDİĞİ ESNADA SALDIRIYI ÖĞRENDİ

Kendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce’nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDERKEN, SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce’nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar polis tarafından her yerde aranıyor