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Arnavutköy'de korkunç olay! Annesiyle kavga eden babasını öldürdü

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#İstanbul#Arnavutköy#Cinayet
Arnavutköyde korkunç olay Annesiyle kavga eden babasını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 09:47

İstanbul Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca'yı gören oğlu pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Özkaraca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BABASINA ATEŞ ETTİ

Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Arnavutköyde korkunç olay Annesiyle kavga eden babasını öldürdü

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Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı. Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi. Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

 

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#İstanbul#Arnavutköy#Cinayet

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