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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak kaza yapan yaşlı çift yaralandı

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Arnavutköy'de köpeğe çarpmamak kaza yapan yaşlı çift yaralandı
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Arnavutköy'de önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yaşlı çiftin üzerinde olduğu motosiklet devrildi. Çiftin yaralandığı kazada yaşlı adam karısının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Yaşlı çiftin üzerinde olduğu motosiklet sahilde seyir halindeyken önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrilirken yaşlı çift yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, ambulans gelene kadar yerde yatan karısının başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan karı koca hastaneye kaldırıldı.

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