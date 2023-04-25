Arnavutköy'de kaçak göçmen operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de kaçak göçmenlerin kaldığı 7 adres tespit etti. Kaçak göçmenlerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 38 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler, kaçak göçmenlere ev kiralayan 2 şüpheli de tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan ev sahiplerinin, evlerde daha çok kişinin yaşayabilmesi için ranzalar koyduğu ve koğuş sistemi kurdukları belirledi. Şüphelilere her bir kaçak göçmen için 5 bin 740 liradan toplam 218 bin 120 lira para cezası yazıldı.

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