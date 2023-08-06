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Arnavutköy'de iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

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#İSTANBUL#Polis#Arnavutköy
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 09:27

İstanbul Arnavutköy'de dalga boyunun yüksekliği nedeniyle kaymakamlık tarafından denize girmek yasaklandı. Bu yasağı dikkate almayarak denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir kadın ve 9 yaşındaki bir çocuk son anda boğulmaktan kurtarıldı.

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Arnavutköy Kaymakamlığı, dalga boyunun yükselmesi nedeniyle Cumartesi günü denize girmeyi yasakladı. Arnavutköy'e bağlı Karaburun ve Yeniköy Mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı. Dalgalar arasında kalan 9 yaşındaki bir çocuğun cankurtaranlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköyde iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Akşam saatlerinde de genç bir kadın boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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O anlar, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#İSTANBUL#Polis#Arnavutköy

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