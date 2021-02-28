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Gündem
Taylan ERGÜN / İstanbul DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü.

Arnavutköyde hafriyat kamyonu devrildi

Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.
Arnavutköyde hafriyat kamyonu devrildi

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