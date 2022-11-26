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Arnavutköy’de feci kaza: 6 yaşındaki çocuk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Trafik Kazası#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 09:32

Arnavutköy’de sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk, ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam 15.51 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde bulunan parkta oynadıktan sonra dik yokuştan kaymak isteyen 6 yaşındaki Suriyeli Abdulrezzak Şahabi‘ye ticari araç ile seyir halinde olan S.E. fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk, yokuştan aşağı yuvarlandı. Yokuş aşağı yuvarlanan çocuk hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BEN FENALIK GEÇİRDİM"

Olay anında sokakta olan ve kendi torunlarının kazaya karıştığını düşünerek fenalık geçiren Nurcan Yener yaşananlar ile ilgili, “Ben burada çay içiyordum yukarıdan aşağıya gelen araç çocuğa vurdu. Hastaneye götürmesini istedim ambulans gelsin dedi ambulans gelene kadar ölür diye kızınca aldı hastaneye götürdü ama çocuk ölmüş. Frene bastı ama arabası durmadı ben görünce çok etkilendim adeta öldüm kendi torunum zannettim benim kendi çocuklarım veya torunlarım olabilirdi, onların kıyafetine benziyordu üstü de ben fenalık geçirdim, bayıldım burada. Çocuk burada 20 dakika kaldı daha sonra kendi aracı ile götürdü hastaneye. 9 tane torunum var sürekli burada oynuyorlar, hayvanları falan da eziyor hızlı gelen araçlar” dedi.

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#Arnavutköy#Trafik Kazası#KAZA

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