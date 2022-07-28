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Arnavutköy'de çocuklarına dehşeti yaşattı! Eşi şikayetçi oldu

#İSTANBUL#Şiddet#Polis

İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., karısı Nour K.'nın çocuklarına şiddet uyguladığı anları görüntüleyip polise şikayet etti. Çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.

O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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#İSTANBUL#Şiddet#Polis

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