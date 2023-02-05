Arnavutköy'de caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar

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Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, yolda yürüyen başka bir çocuğa ve yanındaki kadına saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların, yolda yürüyen çocuk ve kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı, sonra 'yol al, yol' diye bağırarak hızla kaçtığı anlar yer aldı.





Gece saatlerinde Arnavutköy'de yine aynı sokakta küçük çocuklar tekme tokat kavga etti. O anlar da çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. Çocukların kavgası araya giren vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.