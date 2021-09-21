Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığı kurşunlandı

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İSTANBUL (DHA) - Olay, saat 03.30'da saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Parti binası önüne yanaşan otomobilden inen bir kişi parti 7 el ateş açtı. Kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şu anda emniyet ekiplerimiz burada. Kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti" dedi.