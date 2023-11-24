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Arkadaşlarına yaptığı 'şaka' kanlı bitti: 2 ölü! 'Öldürmek istememiştim, pişmanım'

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#Adana#Adana Haberleri#Cinayet
Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 11:17

Adana’da içki içerken tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör’ü (19) bıçaklayarak öldüren Şeref Aslantaş (19), olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Tutuklanan Aslantaş’ın ifadesinde, “Eve dönmek için ayrılırken, şaka amaçlı Kaya’ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım” dediği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki Gençlik Köprüsü’nde meydana geldi. Şeref Aslantaş, mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör’ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’na çağırdı.

Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım

3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref Aslantaş, yanında getirdiği bıçakla Kaya’yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör’ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, kurtarılamadı.

Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım

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Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım

Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen Şeref Aslantaş, ifadesinde, “Eve dönmek için ayrılırken şaka amaçlı Kaya’ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım” dedi.

Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım

(Şeref Aslantaş)

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Aslantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlarına yaptığı şaka kanlı bitti: 2 ölü Öldürmek istememiştim, pişmanım

 

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#Adana#Adana Haberleri#Cinayet

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